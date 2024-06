Weert: bijna een ton aan MDMA onderschept

Connect on Linked in

In de bedrijfsloods in Weert waar de politie op 11 maart een inval heeft gedaan, blijkt een extreem grote voorraad MDMA te zijn gevonden: 920 kilo. Op het moment van de inval was het lab in werking. Er werd ter plaatse een verdachte gearresteerd.

(Beeld uit archief)

Vier verdachten

De Limburger schrijft dat er nu vier verdachten in de zaak voor de rechter staan. Een van de verdachten is Bas M., die in 2022 in België werd veroordeeld voor betrokkenheid bij een drugslab in Leopoldsburg. Als enige is Bas M. door de rechtbank voorlopig helemaal op vrije voeten gesteld. Een andere verdachte mag voor de bevalling van zijn partner tijdelijk naar huis.

De politie denkt dat er in het lab aan de Ittervoorterweg in Weert ook andere hard drugs zijn geproduceerd.

Enorme hoeveelheid

920 kilo is een enorme hoeveelheid MDMA. Hoeveelheden als deze worden zelden door de politie gevonden. MDMA is de werkzame stof in xtc-pillen.

Afhankelijk van de sterkte van de pil hadden er 15 tot 20 miljoen xtc-pillen van kunnen worden gemaakt, een waarde van meer dan 100 miljoen euro op de Nederlandse markt.

Grootste lab

Justitie plaatst Bas M. in de groep van Damien B. (33) en Gianni van der B. (31) uit Weert, die verdachte zijn in het onderzoek Kiekendief, over het grootste lab voor crystal meth die in Nederland zijn ontdekt: aan de Hoogbosweg in Nederweert in juli 2021.

B. en Van der B. waren ook verdachte in de zaak van het lab in Leopoldsburg, maar de Belgische justitie besloot hen niet te vervolgen.