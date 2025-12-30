Weesp: huizen ontruimd na aantreffen 1,1 ton illegaal vuurwerk | Politie pakt elders nog 1,5 ton vuurwerk

Laatste Nieuws Screenshot

Explosiegevaar In de woning in Weesp bleek ruim 1.100 kilo zwaar vuurwerk midden in het huis te liggen. Volgens de politie vormde dit een ernstig risico voor de omgeving: een klein statisch vonkje had al een verwoestende explosie kunnen veroorzaken. De omvang van de vondst maakte directe veiligheidsmaatregelen noodzakelijk, waaronder het afzetten van de straat en evacuatie van omwonenden.

Sint-Michielsgestel

Eerder op maandag trof de politie in Sint-Michielsgestel een grote hoeveelheid vuurwerk aan in een bestelbus aan de Kleine Beek. In de laadruimte lag 1.045 kilo vuurwerk, in uiteenlopende categorieën, waaronder zwaar verboden vuurwerk uit categorie F3. De vondst kwam aan het licht na meldingen uit de buurt; een oplettende bewoner ontdekte dat de bus niet was afgesloten en waarschuwde de politie. Er is niemand aangehouden. De eigenaar van de bus werd niet aangetroffen; zijn woning werd doorzocht zonder resultaat. Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf afgevoerd en zal later worden vernietigd.

West-Brabant

Maandag deed de politie in West-Brabant invallen in vuurwerkonderzoeken. In Standdaarbuiten leidde een melding van omstanders tot een doorzoeking van een woning aan de Van Liedekerkestraat, waar 80 kilo vuurwerk werd gevonden, waaronder cobra’s en shells.

In Zevenbergen werd na een Meld Misdaad Anoniem-melding in een woning aan de Annendal 60 kilo vuurwerk in beslag genomen. Bij drie andere doorzoekingen in Zevenbergen, Sprundel en Rucphen ging het om kleinere hoeveelheden. In totaal werd bij deze acties 170 kilo vuurwerk aangetroffen.

Vorige week werd in Lelystad een ton illegaal vuurwerk in beslag genomen. In Amersfoort pakte de politie begin deze maand 200 kilo.