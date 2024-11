‘Wereldspelers’ ondergronds bankieren in Dubai: eis tot zeven jaar cel

Uitlevering De broers zijn 35 jaar en 31 jaar oud van Indiase komaf. Ze wonen allebei in Dubai. Het Openbaar Ministerie heeft de Verenigde Arabische Emiraten om hun uitlevering gevraagd.

De twee stuurden volgens het Openbaar Ministerie vanuit een ‘fijnmazig netwerk’ van brokers en geldkoeriers in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk aan.

Uit onder meer ontsleutelde berichten van encryptiedienst Encrochat en onderzoek door de Taskforce Underground Banking, in de periode maart tot en met juni 2020, blijkt hun werkmethode. In de berichten wordt gesproken over de dagelijkse gang van zaken binnen het familiebedrijf. Ook bespreken ze kosten, het tellen van geld, de boekhouding, de opslag, het verhullen en het verplaatsen van crimineel geld en over de drugshandel waar het geld voor werd verplaatst via ondergronds bankieren.

4,4 miljoen

Volgens het Openbaar Ministerie onthullen de chats dat de 35-jarige man een koerier aanstuurde die zeventien keer een geldoverdracht heeft uitgevoerd: ruim 4,4 miljoen euro in 75 dagen. Een andere geldkoerier verplaatste in opdracht van de oudere broer in ruim twee maanden tijd meer dan tien miljoen euro in 45 geldoverdrachten.

De 35-jarige man staat bovendien specifiek terecht voor het witwassen van een bedrag van 9.206.000 euro. Daarnaast hield hij zich volgens het OM bezig met de in- en verkoop van cocaïne.

Veertien jaar

Het OM denkt dat de twee lang buiten schot zijn gebleven en pas zijn ontdekt doordat EncroChat werd gekraakt door de politie. Hun operatie was dan ook zeer geolied en professioneel.

In de chats liet de oudere broer volgens het OM zelf weten dat al veertien jaar bezig was. Het Openbaar Ministerie denkt dat in de zaak slechts een klein deel van criminele organisatie en hun omzet boven water is gekomen.

Het OM eiste de hoogste straf voor de oudste broer. De officieren van justitie kondigden ook aan dat er nog een ontnemingszaak aan zit te komen.

De rechtbank doet uitspraak op 10 december.