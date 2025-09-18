‘Werkstraf van 24 uur en contactverbod wegens mishandeling partner voor Badr Hari’

Afdoening Badr Hari (40) moet een werkstraf uitvoeren van 24 uur en mag een jaar lang geen contact opnemen met of in de buurt komen van zijn ex-partner. Ook moet hij haar een schadevergoeding betalen. Volgens het OM is dit een ‘passende afdoening’ voor het feit waar hij van wordt verdacht.

De kickbokser heeft het recht om in verzet te gaan tegen de strafbeschikking. Als hij dat doet, wordt de zaak aan de rechter voorgelegd. Tot nu toe is niet bekend of hij van die mogelijkheid gebruik gaat maken.

Aandacht

Het OM heeft besloten de zaak buiten de rechter om af te doen. Na een zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokkenen, met speciale aandacht voor het slachtoffer, vond het OM het niet nodig om de zaak voor een openbare zitting te brengen.

Badr kreeg een strafbeschikking opgelegd. Dat betekent dat de officier van justitie zelf een straf kan bepalen, zonder dat daar een rechter aan te pas komt, mits er voldoende bewijs is.

Mishandeld

De kickbokser zou begin februari zijn ex-partner mishandeld hebben. De politie arresteerde de vechtsporter na het incident. Hij bleef drie nachten vastzitten, waarna de rechter-commissaris hem onder voorwaarden op vrije voeten stelde.

Na zijn vrijlating vertelde hij voor de camera van RTL Boulevard dat hij zich realiseert dat hij mensen teleurgesteld heeft. ‘En waar ik de afgelopen twee jaar, zeg maar, doorheen moet gaan, ja dat gun ik geen enkele vader. Ik houd het daarbij.’