Wie is de man die explosief liet afgaan bij advocatenkantoor?

Een enorme knal en een grote ravage:

dat is hoe bewoners aan de Spuistraat wakker

schrikken. In de vroege ochtend van 14 oktober vindt

er een explosie plaats bij een advocatenkantoor in de

straat. Het pand raakt beschadigd en er ontstaat zelfs

brand. Op beelden is de… pic.twitter.com/b1neBFhtEw