Wiet op Duits vliegveld onderweg naar Nederland

In januari en maart het de Duitse politie twee flinke hoeveelheden marihuana in beslag genomen op het vliegveld van Keulen/Bonn. De wiet was afkomstig uit de Amerikaanse staat Californië. De vangst is door de Duitse politie pas deze week bekend gemaakt.

130 kilo

De drugs waren aangegeven als opladers en computeraccessoires en zijn gevonden door twee politiehonden. Eindbestemming van de pakketten waren een adres in Nederland.

De eerste zending was 130 kilo marihuana en de tweede een paar weken later 88 kilo marihuana. De Douane in Keulen zegt dat er op het vliegveld daar nog nooit zulke grote hoeveelheden zijn gepakt.

Gedecriminaliseerd

Het nieuws is nu pas naar buiten gebracht omdat er nog onderzoek gaande was. Voor zover bekend is er niemand aangehouden.

In Californië is wiet legaal en is ook grootschalige teelt toegestaan.

Cannabis is voor consumenten sinds 1 april gedecriminaliseerd in Duitsland. Het is nu toegestaan om 25 gram op zak te hebben, en thuis 50 gram.

Handel en invoer van cannabis blijven verboden.