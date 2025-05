Wietkwekerij en growshop in Edam ontmanteld, verdachte opgepakt

Diefstal water en stroom

Bij de wietkwekerij in Edam zijn alle 275 planten in beslag genomen en vernietigd. Ook alle apparatuur is vernietigd. De hoeveelheid in combinatie met de apparatuur doet volgens de politie vermoeden dat het om een professionele wietkwekerij gaat. Voor de kwekerij werd elektriciteit en water gestolen.