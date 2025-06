1 juni 2025

Wietkwekerij ontmanteld in woning Volendam

In een slaapkamer en in de bijkeuken van een woning aan de Dukaton in Volendam heeft de politie een wietkwekerij met ruim 200 planten aangetroffen. De planten en materiaal behorend bij de kwekerij, zoals koolstoffilters, assimilatielampen en slakkenhuisventilatoren zijn in beslag genomen en worden vernietigd.