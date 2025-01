31 januari 2025

Wietkwekerij opgerold in IJmuiden, verdachte probeert via dak te vluchten

Bij een inval in een pand aan de Industriestraat in IJmuiden is woensdagmiddag een wietkwekerij aangetroffen. De politie meldt vrijdag dat het gaat om ruim 1.000 planten. Een 41-jarige man uit Amsterdam die via het dak probeerde te vluchten is aangehouden.