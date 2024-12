Wietkwekerij, vuurwerk en onbekende stof in woning Asten aangetroffen, straat afgezet

Het gaat om een woning aan de Burgemeester Wijnenstraat in Asten. Vanwege de veiligheid en uit voorzorg is de straat afgezet, meldt de politie.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt ter plaatse om te assisteren bij het onderzoek. De straat blijft de komende uren afgezet voor onderzoek.

TEV

Hoe groot de wietkwekerij is en om hoeveel vuurwerk het gaat, is nog onbekend. Welke onbekende stof is aangetroffen, wordt door een explosievenspecialist van het Team Explosieven Veiligheid (TEV) en de EOD onderzocht.



Er is vooralsnog niemand aangehouden.