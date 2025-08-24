Wietkwekerijen aangetroffen in Oirschot en Zandvoort

Brandgevaar Bij de ontmanteling bleek dat zowel stroom als water op illegale wijze werden afgetapt. De manier waarop de elektriciteit was aangesloten, zorgde volgens de politie voor ernstig brandgevaar. Daarnaast was ook de watervoorziening gevaarlijk aangepast. Hierdoor bestond het risico dat vervuild afvalwater in het waternet terecht zou komen, wat gevolgen had kunnen hebben voor de gehele wijk.

Om de veiligheid te waarborgen hebben de betrokken instanties direct de stroom- en watervoorziening afgesloten.

376 planten

In een pand in Zandvoort werd donderdag ook een wietkwekerij aangetroffen. Dat gebeurde na een integrale controle in de Curiestraat. In het pand werden 376 wietplanten ontdekt. Een 62-jarige man is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de wietplantage.



Het drugsteam heeft de kwekerij ontmanteld en er zijn sporen veiliggesteld.