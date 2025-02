Ton van Dalen en Ronald van Essen verdienden rond 1990 bakken met geld. Toen ze op een gegeven moment door justitie achter slot en grendel werden gezet, had Endstra al hun geld veilig weggeborgen, onder meer op rekeningen van obscure bedrijfjes in Liechtenstein. Endstra was de koning te rijk. Van Dalen en Van Essen zaten voor jaren binnen en hun miljoenen waren eigenlijk Endstra’s miljoenen geworden, omdat hij in Liechtenstein de formele begunstigde was. Justitie zag hem weliswaar als witwasser, maar liet hem met rust. Via Mink Kok kwam er ook nog geld van andere onderwereldkopstukken bij Endstra terecht, een slordige 12 miljoen van Sam Klepper en ook geld van John Mieremet. Endstra beheerde dus een aanzienlijk vermogen.