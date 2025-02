Witwassers van miljoenen aan drugsgeld de cel in voor jaren

Op het spoor Het Functioneel Parket en de FIOD kwamen vier personen en twee bedrijven op het spoor naar aanleiding van een ander onderzoek naar de handel in ketamine en witwassen. Officier van justitie Michiel Zwinkels legt op sociale media uit hoe men daarna op het witwasspoor kwam: “Op het eerste gezicht leken dit legale bedrijven, maar er waren sterke aanwijzingen dat de verdachten zich bezighielden met het witwassen van grote geldbedragen. Daarop werd een infiltratietraject met undercoveragenten gestart.”

Het ene dekmantelbedrijf verzorgde koeriersdiensten van en naar China, het andere was actief als online supermarkt voor Aziatische producten.

Overboeken

In het infiltratietraject vroegen undercoveragenten de verdachten om hulp bij het omzetten van contant geld in giraal geld, om dit over te boeken naar een rekening in Canada. Door de undercoveragenten werd in eerste instantie voorgesteld om een proeftransactie van 50.000 euro uit te voeren.

“Dat was volgens de hoofdverdachte geen probleem”, aldus de officier. “Het geld voor de proeftransactie zou via een zakelijke bankrekening van een logistiek bedrijf uit Hongkong of Singapore naar de Canadese bankrekening van de undercoveragent worden overgemaakt, en er zou een commissie van zes of of zeven procent worden gerekend. De verdachte gaf aan dit al jaren zo te doen.”

Werkwijze

In november 2022 ging de undercoveragent langs bij één van de bedrijven om de afgesproken 50.000 euro -met zes procent commissie- af te geven. Enkele dagen later vloog de hoofdverdachte op uitnodiging van de undercoveragent naar Zürich.

Die dag vertelde de verdachte nog meer over de werkwijze van het criminele netwerk. Officier Zwinkels: “Zo werd contant geld fysiek naar Hongarije verplaatst. In Hongarije stortte een corrupte bankmedewerker het geld op een Chinese rekening. Via deze Chinese rekeningen werd het geld vervolgens overgeboekt naar de rekeningen van de criminelen.”

Inval

De verdachten waren ook actief in de wereld van de synthetische drugs. Bij een inval in twee bedrijfspanden, werden kilo’s MDMA en grote hoeveelheden chemische stoffen en hulpmiddelen bestemd voor de productie van synthetische drugs aangetroffen. Daarnaast werden er wapens en munitie aangetroffen.

Het OM eiste in november al gevangenisstraffen van twee keer 7,5 jaar, 6,5 en 5 jaar voor witwassen, drugsbezit, het plegen van voorbereidingshandelingen voor handel in en productie van drugs, valsheid in geschrifte, verboden wapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.

De rechtbank achtte afgelopen week het merendeel van de feiten bewezen en heeft straffen opgelegd van 9, 7, en 6 jaar gevangenisstraf.