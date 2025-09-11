Woning Amsterdam-Zuid drie maanden op slot na vondst 7 kilo harddrugs

Dealen AT5 schrijft dat in de woning ruim zeven kilo drugs, waaronder cocaïne, ketamine, mdma en amfetamine is gevonden. De drugs zouden zijn aangetroffen in de woonkamer en beide slaapkamers. De drugs waren op systematische wijze verpakt en geordend. In het pand lagen ook een weegschaal en verpakkingsmaterialen. De politie en gemeente vermoeden dat er vanuit de woning werd gedeald.

‘Nadelig effect’

Gedurende drie maanden mag niemand de woning gebruiken en betreden. De sluiting geldt op grond van overtreding van de Opiumwet. Volgens de gemeente hebben de handel, gebruik en aanwezigheid van drugs “een nadelig effect op de openbare orde”. ‘Het in gebruik blijven van de woning levert dan ook een ernstig gevaar op voor de veiligheid in de buurt. Het doel van de sluiting is om de openbare orde onmiddellijk te herstellen.’