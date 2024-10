Woning beschoten in Doetinchem

De politie zette de omgeving rond de plaats delict ruim af. De Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan bij de woning, ook is er buurtonderzoek verricht. Tijdens de beschieting waren er meerdere personen aanwezig in de woning, maar niemand raakte gewond. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Over een aanleiding voor de beschieting is nog niets bekend.