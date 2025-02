Woning beschoten in Oss waar dag eerder steekpartij was

Twee mannen De schietpartij gebeurde rond 19.30 toen de bewoonster de deur voor twee mannen had geopend. Nadat er was geschoten, gingen ze er allebei vandoor. De vrouw bleef ongedeerd. Op het moment van de schietpartij waren er meerdere mensen in de woning aanwezig, waaronder een aantal kinderen. Ook zij bleven ongedeerd.

Onderzoek

De politie heeft uitgebreid forensisch onderzoek verricht en sporen veiliggesteld. Ook zijn camerabeelden bekeken en is buurtonderzoek verricht. Wat voor een soort wapen mogelijk gebruikt werd is tevens onderwerp van onderzoek. Vooralsnog is er niemand aangehouden.

Eerder incident

Opvallend is dat een dag eerder in dezelfde woning iemand in zijn been werd gestoken. Het onderzoek naar dat incident is nog gaande. Aanleiding leek een conflict tussen betrokkenen te zijn. Voor deze zaak is ook nog niemand opgepakt. De politie houdt rekening met een verband tussen beide zaken en doet onderzoek naar de exacte aanleiding van de incidenten. Ze is op zoek naar getuigen en camerabeelden.