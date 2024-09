Woning beschoten in Rijsenhout

Print This Post

Een woning aan de Bennebroekerweg in Rijsenhout (Noord-Holland) is zondagnacht rond 01.00 beschoten met een groot kaliber vuurwapen. In het raam van de woning werden meerdere kogelinslagen aangetroffen. Er raakte niemand gewond.

(Beeld: Mizzle Media)

Buurtbewoners schrokken van een aantal harde knallen in de straat. Toen agenten ter plaatse kwamen vonden ze meerdere hulzen op straat.

Afgezet

Het gebied rondom de woning werd groots afgezet, en de politie startte een onderzoek. De hulzen zijn in een aantal bewijszakken gedaan, en de politie zal op een later moment ter plaatse verder onderzoek doen.

Waarom de woning is beschoten is niet duidelijk. Er is nog niemand aangehouden.