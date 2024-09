Woning beschoten in Uden waar eerder explosie was

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In Uden is zaterdagnacht een woning beschoten. Er raakte niemand gewond. Bij diezelfde woning vond een week eerder ook een explosie plaats. Er is nog niemand aangehouden.

Kogelinslagen

De politie ontving om 04.45 een melding dat er schoten werden gehoord op het Jonkerveld in Uden. Agenten troffen ter plaatse bij een woning een aantal kogelinslagen aan. Niemand raakte gewond, de schade aan de woning was beperkt.

Eerder doelwit

Bij diezelfde woning vond in de nacht van 24 op 25 augustus ook een explosie plaats. Daarbij ontstond kort een brand in de voortuin, maar niemand raakte gewond. De politie onderzoekt het verband en getuigen die meer weten van de beschieting en wie er achter zit. Door de forensische recherche zijn bij de woning sporen veiliggesteld en ook is gesproken met buurtbewoners. Er zijn nog geen arrestaties verricht.