6 juli 2025

Woning dicht na vondst 850.000 euro aan drugs

In een woning in Schoonhoven is vorige maand een partij harddrugs met een straatwaarde van zo’n 850.000 euro aangetroffen. De burgemeester van de gemeente Krimpenerwaard heeft daarop besloten de sluiting van de woning met zes maanden te verlengen.