Woning geraakt bij schietpartij in Doetinchem

Omwonenden hoorden iets na 17.00 schoten aan de Nieuweweg. De politie kwam snel ter plaatse en meldt vrijdag dat hoewel er niemand gewond is geraakt er een enorm risico is genomen. Zo werd een woning getroffen. Of de woning doelwit was van de beschieting of per ongeluk geraakt is, is onduidelijk.



Het politieonderzoek naar het incident loopt volop en de politie zoekt getuigen en camera- en dashcambeelden.