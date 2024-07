Woning in Amsterdam-West al vier keer doelwit aanslag

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een woning in Amsterdam Nieuw-West is in de vroege zaterdagochtend voor de vierde keer dit jaar doelwit geweest van een aanslag met een explosief.

Niemand gewond

De politie kreeg rond 06.00 een melding over een explosie in de Bastenakenstraat. Na de knal ontstond een brand. Hoewel er mensen in de woning aanwezig waren raakte niemand gewond.

Tas

Er is volgens getuigen iemand in een auto gevlucht met een tas bij zich.

In februari van dit jaar ontplofte bij de woning al drie keer een explosief. In mei zijn daarvoor drie Rotterdammers gearresteerd. Een 15-jarige jongen is ervoor al veroordeeld.