Woning in Amsterdamse Rivierenbuurt opnieuw doelwit explosie

Harde knal Even na 04.15 kwam bij de politie een melding binnen dat er een harde knal was gehoord in een portiek aan de Jekerstraat. Ter plaatse bleek dat er een ontploffing plaats had gevonden, waarna een brand was ontstaan. Bij de explosie raakten de houten planken van de aftimmering na de eerdere explosie beschadigd, niemand raakte gewond.



De ingeschakelde politie zette uit voorzorg de omgeving ruim af. Experts van de Forensische Opsporing verrichtten sporenonderzoek bij het pand.

Verdachte

Een uitgebreide zoekactie in de omgeving naar een verdachte bleef zonder resultaat. Wel zou volgens getuigen een in het zwart geklede verdachte na de explosie zijn weggerend in de richting van de Maasstraat.

Uit politieonderzoek is vast komen te staan dat de verdachte vlak voor de explosie enige tijd rond de portiek heeft gestaan en toen is aangesproken door een passerende man met een pet op. De politie zegt in contact te willen komen met die specifieke getuige. Ook omwonenden met camerabeelden wordt gevraagd om zich te melden.

Eerdere ontploffing

Vijf nachten eerder, omstreeks 02.20, vond bij dezelfde portiek ook al een explosie plaats. Daarbij ontstond schade aan de gevel van het pand. Over een aanleiding voor de aanslagen is nog niets bekend.