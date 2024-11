Woning in Valkenswaard vanuit auto beschoten

De politie meldt dat de bewoners van het huis thuis waren en rond 22.15 getuige waren van enkele knallen. Hun woning bleek beschoten te zijn. De ouders en hun drie kinderen bleven ongedeerd. Wel was er schade aan ramen van de woning.

Kleine kogeltjes

Uit onderzoek van de technische recherche blijkt dat er vermoedelijk geen echt vuurwapen is gebruikt, maar een zelf gefabriceerd wapen waarmee kleine kogeltjes kunnen worden afgeschoten. De schade aan de woning was dan ook niet heel groot.



De politie zegt de beschieting zeer serieus te nemen en onderzoekt de toedracht en aanleiding. Naast sporenonderzoek is de politie op zoek naar bruikbare camerabeelden en getuigen.

Donkere wagen

Aan de hand van het eerste onderzoek lijkt het erop dat rond 22.15 een donkere auto stopt voor de woning aan de Gagelstraat. Van daaruit wordt enkele malen geschoten op de woning, waarna de auto er weer vandoor gaat.