Wrakingsverzoek advocaten Taghi afgewezen, Marengo-proces kan verder

Zestien maanden Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy, Taghi’s nieuwe advocaten, hadden het Amsterdamse gerechtshof gewraakt omdat zij vonden dat de rechters de schijn van vooringenomenheid hadden gewekt. Ze vroegen zestien maanden voorbereidingstijd om het ruim 80.000 pagina’s tellende dossier te bestuderen, maar die tijd krijgen ze niet van de wrakingskamer.

Omvangrijk

Volgens het hof is het dossier weliswaar omvangrijk en wordt van de nieuwe verdediging het nodige gevergd, maar is de zaak niet heel gecompliceerd. De advocaten waarschuwden eerder dat ze de verdediging neer zouden leggen als ze minder tijd kregen. Of ze dat nu ook doen, is nog onduidelijk.



Op 5 februari is er weer een nieuwe zitting in de zaak. De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep staat gepland voor eind 2025.

