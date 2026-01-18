Xtc-expositie toont wereld illegale logo’s en felle concurrentiestrijd

Cornetto De wereld van de xtc-productie is er een van illegale ontwerpen, verkeerd gebruikte logo’s en een scherpe focus op culturele trends. Het is een fascinerende underground wereld van marketing en branding – ook al wordt het door de meeste gebruikers onopgemerkt. Die slikken vaak in het donker een pil weg zonder echt goed oog te hebben voor het logo dat erop gedrukt staat. Voorbeelden van xtc-pillen die in de tentoonstelling te zien zijn, zijn een banaan, Donkey Kong, Bitcoin, handgranaat, molen, Nijntje en logo’s van bijvoorbeeld Audi, Cornetto, Chupa Chups en Coca Cola.

‘Xtc-branding verdient nadere blik’

Aangezien Nederland bijna 80% van de wereldwijde xtc produceert, noemt het kunstenaarscollectief Dutch Candy het logisch dat het project in Amsterdam is gevestigd. Op hun website zeggen de makers: ‘In de zomer van 2022 begonnen we met het fotograferen van pillen. Elke pil heeft een straatwaarde van slechts een paar euro, en we hebben ze vastgelegd met gespecialiseerde apparatuur ter waarde van bijna 60.000 euro. Deze foto’s zijn de macro-opnamen van de hoogste resolutie van xtc-pillen die ooit zijn gemaakt, en weerspiegelen ons geloof dat xtc-branding een nadere blik verdient.’

Logo’s jatten

De twee mannen zeggend dat elk denkbaar logo in de afgelopen 20 jaar is gestolen en verwerkt in xtc-pillen. ‘Vanuit een brandingperspectief is xtc uniek binnen de zwarte markt. Terwijl cocaïnegebruikers een consistent uiterlijk van hun favoriete drug verwachten, worden xtc-gebruikers vaak verrast door MDMA in pillen in de vorm van Hello Kitty of andere speelse ontwerpen. Ironisch genoeg maakt dit van xtc een ongefilterde markt voor branding, een fascinerend fenomeen.’



Fierman en Lusztyk willen de illegale drugs niet promoten, maar vooral nieuwsgierigheid opwekken door het ontwerp, de marketing en de geschiedenis van xtc-pillen te onderzoeken. Ook willen ze een tot nadenken stemmend perspectief bieden op een wereldwijd fenomeen dat kunst, handel en subcultuur met elkaar verbindt.



AT5 sprak met kunstenaar Adam Fierman over de expositie die de komende drie maanden te zien is in nachtclub Shelter in Amsterdam-Noord.

Het verhaal van Dutch Candy is ook hieronder te zien.