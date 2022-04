Youssef Taghi over uitbraakplannen Ridouan: ‘Het enige waar ik mee bezig was, was de boel de-escaleren’

Connect on Linked in

De voormalige advocaat Youssef Taghi, de neef van Ridouan Taghi, heeft maandag tijdens een nieuwe voorbereidende zitting gezegd dat hij heeft geprobeerd “de boel te de-escaleren”. Hij probeerde vooral om “dingen te vertragen en te sussen”. Youssef Taghi wordt ervan verdacht een ontsnapping te hebben helpen voorbereiden van zijn neef en daarbij misbruik te hebben gemaakt van zijn privéleges als advocaat.

Youssef Taghi – die vandaag voor het eerst zelf aanwezig was in de Amsterdamse rechtbank – zei volgens de NOS over zijn rol als vermeende boodschapper van Ridouan Taghi: ‘Je wordt deelgenoot gemaakt van iets en als je er eenmaal in zit, probeer je er op een subtiele manier vanaf te komen.’

‘Heel voorzichtig’

Volgens Youssef Taghi wilde hij niets te maken hebben met mogelijke ontsnappingsplannen van zijn neef en cliënt. ‘Het enige waar ik mee bezig was, was de boel de-escaleren.’ Dat moest naar eigen zeggen steeds “met een u-bocht”. ‘Je bent heel voorzichtig met wat je zegt. Je probeert een beetje te rekken.’

iPad tegen ruit

Op heimelijk gemaakte beelden die justitie anderhalve week geleden in de rechtbank liet zien, zijn zowel Ridouan Taghi als de advocaat te zien, en er zijn ook gespreksfragmenten te horen. De twee houden onder meer briefjes voor de ruit waardoor ze gescheiden zijn, en ze maken gebaren naar elkaar. Ook houdt Youssef Taghi zijn iPad tegen de ruit waarna Ridouan Taghi aantekeningen maakt in een notitieblok. Eerder lekten al fragmenten van de inhoud van communicatie tussen de twee uit.

Namen EBI-personeel

Youssef Taghi’s advocaat Haroon Raza zei vandaag dat zijn cliënt ook de boel probeerde te vertragen en te sussen bij een mogelijk plan om medewerkers van de EBI in Vught te laten gijzelen. Volgens Raza gaf Youssef Taghi de vier namen van EBI-medewerkers, op verzoek van Ridouan, bewust niet door aan iemand in de buitenwereld omdat hij niet wilde dat er iets zou gebeuren. Op de vraag van de rechtbank of hij wel andere boodschappen heeft doorgegeven, wilde Youssef Taghi geen antwoord geven.

Geheimhouding

Haroon Raza zegt het verder niet vreemd of gek te vinden dat een advocaat briefjes omhoog houdt of fluistert met een cliënt. Dat is volgens hem soms nodig om geheimhouding te waarborgen. ‘Ik heb wekelijks zo’n soort overleg. Dan gaat het niet over uitbraakplannen en drugshandel, maar over het dossier.’

Taghi verklaarde maandag dat hij juist wilde stoppen als advocaat om onder de druk van zijn neef uit te komen. ‘Ik was bezig met solliciteren en werkte al als docent.’

Een verzoek van de verdediging om Youssef Taghi per direct vrij te laten, is door de rechtbank afgewezen.

De volgende inleidende zitting is op 6 juli.