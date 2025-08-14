14 augustus 2025
Zaken voor productie gevonden na aantreffen pakket drugs
De politie heeft woensdagmiddag in Doornspijk een grote hoeveelheid zaken gevonden die kunnen wordt gebruikt bij de productie van synthetische drugs.
Pakket
De vondst werd gedaan in een pand aan de Rode Landsweg in Doornspijk, bij Elburg. Dat gebeurde, nadat er eerder een pakket met drugs werd aangetroffen in een distributiecentrum van een grote vervoerder, in Zwolle.
Verder onderzoek bracht de politie bij de locatie in Doornspijk.
Geen aanhoudingen
Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen gedaan, maar de politie sluit deze niet uit, laat ze donderdag in een bericht weten.