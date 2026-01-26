Zeker elf doden bij gewapende aanval op voetbalveld in Mexico

De aanval vond plaats op een voetbalveld in de gemeenschap Loma de Flores. Uit twee vrachtwagens stapten vier gewapende mannen die begonnen te schieten op alle aanwezigen. Na het bloedbad sloegen de schutters op de vlucht richting Irapuato, terwijl ze ook schoten losten op de snelweg. Op de plaats delict zijn zeker 100 hulzen gevonden.

Eenheden van het Mexicaanse leger, de Nationale Garde, de Staatsveiligheidsdiensten en de politie van Salamanca kwamen ter plaatse, maar de schutters zijn niet meer aangetroffen.

Geweldsgolf

De burgemeester van Salamanca, ten noordwesten van Mexico-Stad, spreekt van een golf van geweld. Afgelopen week vielen er ook al doden bij aanvallen door criminele bendes. Die proberen volgens burgemeester Pietro de autoriteiten te ondermijnen.

Salamanca gaat dit jaar gebukt onder een geweldsspiraal. Tot nu toe zijn er dit jaar 38 mensen vermoord. Afgelopen zaterdag werden ook vijf mensen gedood in Salamanca en werden drie andere lichamen gevonden, ingepakt in plastic zakken.

Drugskartels

Het geweld in Salamanca wordt volgens de krant El Sol del Salamanca geleid door afdelingen van het Santa Rosa de Lina-kartel en cellen van het Jalisco New Generation Cartel om controle te houden op drugshandel en brandstofdiefstal.

Loma de Flores, waar het bloedbad plaatsvond, is een gemeenschap die in 2025 ook het toneel van geweld was en waar in 2022 geheime graven werden ontdekt, waarin ongeveer 25 lichamen werden aangetroffen die op twee percelen grond waren begraven.

Petrochemische industrie

In juni 2018 werden zeker zes verkeersagenten doodgeschoten in Salamanca. Ze werden onder vuur genomen tijdens een routinecontrole. Een week eerder werden in Salamanca zeven lichamen in zakken op straat gedumpt. De stad is een centrum van de Mexicaanse petrochemische industrie. Mexico is een zeer olierijk land. Diefstal van olie en benzine is een belangrijke bron van inkomsten van criminele organisaties in Mexico.

Zie ook:

Dit zijn de nieuwe Mexicaanse drugskartels

De president en de onthoofde burgemeester