Zes aanhoudingen na ontdekking drugslab

Connect on Linked in

De ontdekking van een productielocatie voor synthetische drugs in Roermond heeft volgens de politie geleid tot de aanhouding van zes verdachten. Het drugslab werd op 28 juni ontmanteld bij een pand met een loods aan de Straat in Roermond. Het lab was op dat moment in werking.

Woensdag

Op het moment dat de politie de inval deed was de bewoner van het pand aanwezig. Hij werd aangehouden en zit nu 90 dagen in voorlopige hechtenis. Op 20 augustus zijn nog drie mannen van 28, 33 en 37 jaar oud gearresteerd, uit Best, Eindhoven en Waalre. Ook deze drie zitten in voorlopige hechtenis.

Later in het onderzoek kwam de recherche nog twee verdachten op het spoor: mannen van 18 jaar uit Herkenbosch en Roermond. Ze zijn op 26 augustus aangehouden. Deze twee zullen woensdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Diefstal stroom

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen heeft in juni de productielocatie ontmanteld. Energieleverancier Essent constateerde toen dat er ook illegaal stroom en gas was afgetapt.

Het onderzoek is nog in volle gang.