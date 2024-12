Zes Albanezen opgepakt in Antwerps cocaïneonderzoek

Het parket Antwerpen meldt maandag dat het onderzoek in 2023 van start ging, toen de politie informatie kreeg over een groep Albanezen die vanuit een pand in de Somersstraat in Antwerpen cocaïne zou invoeren via de Antwerpse haven. Tijdens het onderzoek kwamen er signalen naar voren dat er in het bewuste pand een cocaïnewasserij actief zou zijn, waarbij cocaïne ook opnieuw geperst en verpakt zou worden. Van daaruit zou de cocaïne verder verhandeld worden in heel Europa.