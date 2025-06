Zeven arrestaties in Limburgs onderzoek naar drugslijn ‘Danny’ (UPDATE)

(Beeld ter illustratie)

De politie doorzocht acht panden op adressen in Maastricht, Valkenburg en Roermond. Hier is cash geld en drugs aangetroffen. Hoeveel meldt de politie niet. Bij doorzoekingen in panden op twee adressen in Maastricht zijn meerdere kilo’s drugs in beslag genomen.

Belgische klanten

De aanhoudingen en doorzoekingen vonden plaats in een onderzoek naar de drugslijn ‘Danny’. Dit is volgens de politie niet de naam van een van de verdachten, maar een alias die door de aangehouden verdachten wordt gebruikt. Het netwerk was vooral op Belgische klanten gericht.

De zeven verdachten zitten vast en worden verhoord. De politie zegt meerdere aanhoudingen niet uit te sluiten.