Zes arrestaties in onderzoek naar drugscriminaliteit in haven Rotterdam

Langer vast Het strafrechtelijk onderzoek richt zich volgens de FIOD op de handel in drugs, illegale sigarettenhandel in georganiseerd verband, witwassen en verboden wapenbezit. De 55-jarige man uit Barendrecht en de 58-jarige Rotterdammer zijn vrijdag 13 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris en worden voor veertien dagen langer vastgehouden. Zij zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

De andere mannen en vrouw zijn na verhoor in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten.

In het onderzoek is vorige week vrijdag nog een 55-jarige Rotterdammer aangehouden vanwege verboden wapenbezit. Hij is afgelopen dinsdag voorgeleid en wordt ook veertien dagen langer vastgehouden.

Doorzoekingen

Zeven woningen en drie bedrijfspanden, waaronder een scheepsbevoorradingsbedrijf, zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op twee vuurwapens, dure horloges, administratie, telefoons, laptops en andere gegevensdragers. De politie Rotterdam heeft bijstand verleend.

Op last van de gemeente Vlaardingen is een van de doorzochte panden gesloten, onder meer vanwege het aantreffen van een vuurwapen.



Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. In het belang van het onderzoek worden geen verdere mededelingen gedaan, meldt de FIOD vandaag.