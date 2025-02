Zes arrestaties voor grootschalige cocaïnesmokkel via Limburgse transportbedrijven

Het grootschalige onderzoek richt zich op drugssmokkel waarbij meerdere transportbedrijven betrokken zijn. Partijen cocaïne uit Zuid-Amerika kwamen via de haven van Antwerpen naar Nederland, waarna deze verder vervoerd werden naar het Verenigd Koninkrijk. Transportbedrijven uit o.a. Bunde en Nuth en gevestigd op Maastricht-Aachen Airport, speelden hierbij een cruciale rol.

220 kilo coke

De politie kon maandagochtend een transport van ongeveer 120 kilo cocaïne onderscheppen in Weert. Hierbij zijn een man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een man uit Woensdrecht aangehouden. Afgelopen donderdag nam de politie ook al een partij van 100 kilo cocaïne in beslag. Dat gebeurde in het Verenigd Koninkrijk. De chauffeur is daarbij aangehouden.

Transportbedrijven

Een 41-jarige man uit Geleen en een 45-jarige man uit Meers (gemeente Stein) zijn maandagmiddag aangehouden. De man uit Meers is tevens eigenaar van meerdere transportbedrijven die gebruikt zijn bij de drugssmokkel. Daarnaast zijn nog een 35-jarige vrouw uit Geleen en een 34-jarige man uit Oirsbeek aangehouden. Ze zijn eigenaar van een transportbedrijf in Nuth dat ook een belangrijke rol in het onderzoek speelt.

Accountant

Volgens De Telegraaf is de verdachte uit Geleen de 41-jarige Joep H.. Deze accountant werd in oktober 2021 opgepakt in het grote cocaïne-onderzoek Costa over de grootste cocaïnevangst ooit in België: ruim 11.000 kilo. Joep H. zou via zijn bedrijf in Beek een grote rol hebben gespeeld bij cocaïnetransporten van duizenden kilo’s.



H. geldt volgens justitie in het onderzoek Costa als een kopstuk in de internationale cocaïneorganisatie. Hij zou de accountant van verschillende verdachten in het onderzoek zijn en zou de financiële kennis in huis hebben om bijvoorbeeld grote geldstromen te kunnen witwassen voor de organisatie. H. mocht zijn proces in vrijheid afwachten.

Miljoenen euro’s

Uit het huidige onderzoek van de Limburgse politie is naar voren gekomen dat de zes verdachten met de cokesmokkel miljoenen euro’s verdiend hebben. Een rechercheteam van de politie in Limburg is al geruimde tijd met dit onderzoek bezig en werkt hierbij samen met de FIOD, de Belgische en Engelse autoriteiten en andere opsporingsteams.

Sky-ECC

In eerste aanleg richtte het onderzoek zich op de aangehouden 45-jarige verdachte uit Meers. Afgelopen maanden werd duidelijk dat er sprake was van een omvangrijker netwerk van transportbedrijven die ingezet werden bij de cokesmokkel. Informatie afkomstig uit cryptotelefoons van Sky-ECC leverde het rechercheteam daarnaast nog aanknopingspunten op.

Modus operandi

De transportbedrijven staan centraal in de uitvoer van duizenden kilo’s cocaïne naar het Verenigd Koninkrijk. Hierbij werden in eerste instantie geprepareerde accupakketten gebruikt. Toen deze methode aan het licht kwam, is overgestapt op het gebruik van holle metalen cilinders. Deze goederen met drugs gingen het land uit in opdracht van Joep H. uit Geleen. Dit gebeurde via een bedrijf in Beek (L). Daarvoor werden de transportbedrijven van de verdachte uit Meers gebruikt.

Nepbedrijven

De accupakketten kwamen vervolgens leeg terug bij een loods op het bedrijventerrein in Elsloo (L), waarvan de verdachte uit Meers ook eigenaar is. In het Verenigd Koninkrijk werd gebruik gemaakt van fictieve bedrijven, die vermeld stonden op de douanebescheiden.

Invallen

Met het onderscheppen van de twee transporten en de aanhouding van het tweetal maandagochtend, kwam het onderzoek in een stroomversnelling. Dit leidde ertoe dat het rechercheteam maandagmiddag de andere vier verdachten heeft aangehouden. In achttien panden zijn doorzoekingen geweest. Het betrof zes woningen in Meers, Geleen, Oirsbeek en Geulle en twaalf bedrijfspanden in Landgraaf, Bunde, Genhout (gemeente Beek), Maastricht-Aachen Airport, Sittard, Geleen, Elsloo, Nuth en Hoensbroek. Het bedrijf in Genhout betrof een manege.

Beslagnames

Bij de doorzoekingen zijn onder meer 23 voertuigen (transportvoertuigen, busjes, trailers en exclusieve personenauto’s), kunst, grote geldbedragen, dure kleding en sieraden, wedstrijdpaarden, dure horloges, twee vuurwapens, gegevensdragers, geldtelmachines, telefoons en 315 kilo cocaïne in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op de banktegoeden en woningen en bedrijven, inclusief een manege, van de vier verdachten.



De politie meldt dat het onderzoek wordt voortgezet. De verdachten worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of ze langer vast blijven zitten.