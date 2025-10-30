Zes jaar cel voor 1169 kilo coke onder mango’s (UPDATE)

Foto is ter illustratie

Drugstransport

Op 26 maart 2020 controleerde de douane in Rotterdam een container afkomstig uit Brazilië, met mango’s als deklading. In de container werden pakketten cocaïne met een gewicht van 1169 kilo aangetroffen.

Het onderzoek kwam voort uit een ander lopend strafrechtelijk onderzoek.

De drugs werden uit de container gehaald en in de container werd door de politie een peilbaken aangebracht. Die toonde aan dat de container meerdere plaatsen in Nederland aandeed, waaronder Bodegraven en Someren, en dat meerdere personen betrokken waren bij dit drugstransport.

Uit onderschepte Encrochat-berichten bleek dat de verdachte op de hoogte was van het drugstransport en dat hij een organiserende en coördinerende rol had. Ook kwam uit die berichten naar voren dat een deel van de drugs van de verdachte was. Ahmed R. had op Encrochat de nickname “Uno Momento”. Hij ontkende dat, maar had het op de dag dat het drugstransport plaatsvond over ‘mango’s ophalen’.

Witwassen

In oktober 2020 doorzocht de politie een van de woningen in Rotterdam, waar de verdachte vaker verbleef. Hij bleek in die woning te zijn, samen met zijn partner en kinderen.

In de woonkamer werd onder een schouw een verborgen ruimte aangetroffen met daarin vijf pakketten met bankbiljetten in tassen, een vuilniszak en een kartonnen doos. De bankbiljetten hadden een totale waarde van ruim 2 miljoen euro.

De man handelde niet alleen. Op woensdag 4 maart 2020 werd in Manchester een Engelse medeverdachte gecontroleerd, die op dat moment in een auto reed. In een verborgen ruimte in het paneel van het rechterachterportier van de auto werd een geldbedrag van in totaal 214.628 Britse ponden aangetroffen. Uit aangetroffen Encrochat-berichten bleek dat het geldbedrag van de verdachte was.

Mercedes

Ander bewijsmateriaal in de zaak toonde aan dat de verdachte een witte Mercedes van het type AMG witwaste. Hoewel de auto op naam stond van iemand anders, concludeert de rechtbank dat de verdachte de feitelijke eigenaar was van de auto, en dat de andere persoon alleen als katvanger fungeerde.

De rechtbank vond een celstraf van 6 jaar en 6 maanden passend voor de verdachte man. Vanwege de lange duur van zijn vervolging wordt aan hem een gevangenisstraf van 6 jaar opgelegd. Dat vanwege de zogenaamde ‘overschrijding van de redelijke termijn’.

Justitie had eerder negeneneenhalf jaar tegen de verdachte geeist, maar een deel van de aanklacht viel weg. De rechtbank vond dat hij niet in verband gebracht kon worden met de diefstal van een partij van 1400 kilo coke in Alphen aan den Rijn, in 2020.

Lees hier de uitspraak in deze zaak.