11 juni 2025

Zes jaar voor criminele uitbuiting en plaatsen explosieven

De 22-jarige Denilson A. uit Rotterdam is veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor het voorbereiden van een explosie (in de nacht van 24 op 25 februari 2024) bij een woning en een auto in Amsterdam Nieuw-West. De rechtbank vindt dat hij zich daarbij schuldig maakte aan criminele uitbuiting omdat hij twee minderjarigen inzette om de explosieven te plaatsen.