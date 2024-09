Zes Nederlandse plofkrakers opgepakt in Frankrijk

Connect on Linked in

Zes Nederlanders en zeven Fransen zijn vrijdagochtend opgepakt in het oosten van Frankrijk op verdenking van betrokkenheid bij bijna 20 plofkraken in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Dat schrijft Le Parisien.

De nachtelijke plofkraken vonden voornamelijk plaats in Duitsland, maar ook in Zwitserland en Oost-Frankrijk. Franse rechercheurs werkten sinds het begin van de zomer nauw samen met de politie van Baden-Württemberg (Duitsland) en de Zwitserse Fed Pol om de Nederlandse criminele groep op te sporen.

De groep plofkrakers zou in wisselende samenstelling verantwoordelijk worden gehouden voor twaalf plofkraken in Duitsland, zeker vijf in Zwitserland en twee in Frankrijk.

Straatsburg

De eerste plofkraak in Frankrijk was in de nacht van 7 op 8 juli, bij een geldautomaat in de stad Illkirch-Graffenstaden, in de buitenwijken van Straatsburg. De buit bedroeg ruim 40.000 euro.

Scooter

Twee weken later, in de nacht van 22 op 23 juli, werd een geldautomaat in Straatsburg met explosieven opgeblazen. Twee mannen arriveerden rond 03.45 op een scooter, waarna ze explosieven bij de geldautomaat lieten ontploffen. Ze sloegen daarna op de vlucht met een tas met onbekende hoeveelheid cash geld. De schade bij de explosies was groot.

De Franse recherche schat dat de plofkrakers in totaal voor enkele honderdduizenden euro’s hebben gestolen.

Hagenbach

Vijf plofkrakers die vrijdagochtend werden opgepakt in Straatsburg zouden enkele uren daarvoor een nieuwe plofkraak hebben gepleegd in de Duitse stad Hagenbach. Tijdens de arrestaties zijn contant geld en verschillende voertuigen in beslag genomen.

Alle verdachten zitten vast. Het onderzoek naar de plofkraakbende wordt voortgezet. Ze zullen uiteindelijk voor de rechtbank in Nancy moeten verschijnen.