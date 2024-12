Zesde verdachte opgepakt voor aanslag op woning agent in Tholen

Gezin Bij de woning van een politieagent aan het Slachtveld in Tholen ging in de nacht van woensdag 27 september 2023 een explosief af. Het gezin met twee jonge kinderen is op dat moment thuis. Zij kwamen met de schrik vrij, maar het huis raakte zwaar beschadigd. De reden van de aanslag zou een bekeuring zijn die een van de verdachten voor de aanslag zou hebben gekregen.

Arrestaties

De politie startte direct een groot onderzoek, waarbij vijf verdachten in beeld kwamen: drie mannen van 31, 24 en 28 jaar en twee Thoolse vrouwen van 43 en 45 jaar, die de vluchtauto hebben bestuurd. Inmiddels zijn vier van de vijf verdachten weer op vrije voeten, maar zij blijven verdachte in het onderzoek.

Langer vast

Dinsdag werd een zesde verdachte aangehouden. Deze 29-jarige man wordt ervan verdacht het explosief geplaatst en aangestoken te hebben. De verdachte is inmiddels voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die heeft besloten zijn voorarrest met twee weken te verlengen.



De zaak kreeg in oktober vorig jaar aandacht in tv-programma Opsporing Verzocht, waarbij beelden werden getoond van een van de vluchtauto’s, een Renault Clio.