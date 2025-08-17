Zeven arrestaties na steekpartij met gewonde in Fries dorp

Havenstraat Op zaterdagavond kregen agenten rond 18.30 melding van een conflict in Ferwerd. In de Havenstraat werd een gewond persoon aangetroffen. Naast het slachtoffer waren er op dat moment meerdere betrokkenen aanwezig. Er werden ter plaatse vijf verdachten aangehouden. Ook het slachtoffer is aangemerkt als verdachte en aangehouden. Enige tijd later werd op een andere plek in een auto een zevende verdachte aangehouden.

Verdachten

Naast het slachtoffer gaat het om een 40-jarige man uit de gemeente Noardeast-Fryslân, een 21-jarige man uit Groningen en een 20-jarige man, 23-jarige man, 25-jarige man en een 36-jarige man, allen uit Veenendaal.

Onderzoek

De recherche doet onderzoek naar de toedracht van het incident. Ook wordt gekeken wat de betrokkenheid is geweest van de aangehouden verdachten. Vermoedelijk vond het incident in een woning plaats. Gisteravond en vandaag is er onderzoek in en rondom de woning gedaan. Er is sporenonderzoek verricht en er wordt een buurtonderzoek gedaan.

De politie zegt graag meer informatie te ontvangen over het incident en de aanleiding.