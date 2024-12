Zeven explosies in ruim zeven uur tijd in Amsterdam

(Beeld: politie)



De eerste ontploffing was zondagavond om 19.55 bij een woning aan de Jacques Veltmanstraat in Amsterdam-Slotervaart. Om 01.51 was er een explosie op de Orteliuskade in Amsterdam-West om 01.51, om 02.00 gevolgd door een knal op het Krulslaplantsoen (Amsterdam-Zuidoost). Daarna volgden ontploffingen aan de Laan van Spartaan (02.13) in Bos en Lommer, de Johan Hofmanstraat (02.15) in Amsterdam-Osdorp, de Hoofdweg in De Baarsjes (02.22) en de Jan Zijverszstraat in Amsterdam-Slotermeer (03.10).



Bij de zeven explosies is de nodige schade ontstaan aan de betrokken woningen. Zo sneuvelden ramen en raakten deuren zwaar beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen.

Mogelijk verband

Opvallend is dat zes explosies binnen een tijdsbestek van circa 70 minuten tussen 01.51 en 03.10 plaatsvonden. De recherche onderzoekt of er mogelijk een verband is tussen de explosies. Getuigen of mensen met beeldmateriaal van beveiligingscamera’s, dashcams of videodeurbellen worden opgeroepen zich te melden.

Levensgevaarlijk

De Amsterdamse politie noemt het grote aantal incidenten met explosieve voorwerpen dit jaar “zorgelijk”. ‘Zwaar illegaal vuurwerk, jerrycans met brandbaar vloeistof of zelfgemaakte explosieven horen niet thuis in de openbare ruimte – waar volop gewerkt en geleefd wordt – en zorgen voor levensgevaarlijke situaties.’