Zeven jaar cel voor schietpartij met machinepistool op bedrijventerrein in Zwanenburg

Door Roel Janssen / Beeld: Mizzle Media

De schietpartij vond op zaterdag 9 maart rond 12.00 plaats bij een bedrijf aan de Heining in Zwanenburg dat elektrische sfeerhaarden verkocht. Het motief was een zakelijk geschil over een defect sfeerhaard dat de vader van de 30-jarige Haarlemmer had gekocht bij de 31-jarige man uit Beverwijk.

M61 Skorpion

Op de bewuste middag arriveren de verdachte en zijn vader kort na elkaar in twee verschillende auto’s bij het bedrijf aan de Heining. Omdat de eigenaar de verdachte en zijn vader niet tegelijkertijd te woord wil staan, verzoekt hij de verdachte het pand te verlaten. Kort daarna ontstaat een vechtpartij tussen de eigenaar en de verdachte, waarna de Haarlemmer met een M61 Skorpion twee schoten lost richting de eigenaar. Die wordt door een kogel geraakt in zijn rechterzij. De verdachte zet het daarna op het lopen, stapt in zijn auto en rijdt weg.

Het slachtoffer wordt overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. Ondanks een uitgebreide zoekactie werd de verdachte niet gevonden.

Verklaring vader

Direct na het schietincident verklaart de vader van de verdachte spontaan op het politiebureau dat het zijn zoon was die de man had neergeschoten, dat hij probeerde zijn zoon en de man uit elkaar te halen en dat hij twee knallen hoorde. Ook in een later door de vader naar de eigenaar verstuurd bericht, schrijft hij dat het vreselijk is wat zijn zoon heeft gedaan en dat hij zijn zoon heeft aangegeven op het politiebureau.

Na bijna een maand wordt de dan 29-jarige schutter opgepakt in een hotel in Alkmaar.

Beroep op noodweer

De verdediging pleitte voor een beroep op noodweer, omdat de verdachte door de bedrijfseigenaar fysiek de winkel werd uitgeduwd en buiten nog een trap kreeg. Volgens de verdediging was er sprake van “een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding, waartegen de verdachte zich mocht en moest verdedigen, zelfs met een vuurwapen”.

Agressor

De rechtbank verwerpt het beroep op noodweer en stelt dat juist de verdachte de agressor was die de confrontatie opzocht doordat hij weigerde het pand te verlaten en het slachtoffer twee klappen tegen het hoofd gaf, voordat hij hem beschoot.

De rechtbank legt de man zeven jaar gevangenisstraf op voor poging tot doodslag. Daarnaast moet de verdachte ruim 33.000 euro aan schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.