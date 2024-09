Zeven jaar gevangenisstraf voor miljoenenwitwasser Thanas B.

Connect on Linked in

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag de 53-jarige Thanas B. veroordeeld tot zeven jaar cel, voor het witwassen van ruim honderden miljoenen euro’s. Hij had daarbij een leidende rol. De rechtbank woog mee dat hij geen eerdere veroordelingen had.

Leider

Thanas B. was volgens de rechtbank de leider van een criminele organisatie die zich acht maanden lang bezig met gewoontewitwassen van ruim 246 miljoen euro. ‘De rechtbank heeft vastgesteld dat de verdachte van eind juni 2020 tot begin maart 2021 een leidende rol had in een criminele organisatie die zich bezighield met het witwassen van aanzienlijke geldbedragen. De organisatie functioneerde vanuit twee kantoren in Nederland, waarbij dagelijks grote hoeveelheden contant geld werden opgehaald en afgeleverd. De verdachte stuurde geldkoeriers aan, beheerde de administratie en regelde commissies. De organisatie gebruikte versleutelde communicatie om de criminele activiteiten te verbergen.’

Straf

Bij het bepalen van de hoogte van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de verdachte een ’aansturende rol’ had en een ‘belangrijke en onmisbare bijdrage’ heeft geleverd aan de organisatie. ‘Verder is bij het bepalen van de straf gekeken naar de ernst van het feit, de aan een medeverdachte opgelegde straf en straffen in de vergelijkbare zaken. Ook is meegewogen dat de verdachte geen eerdere veroordelingen heeft.’

Justitie eiste twee weken geleden tien jaar celstraf voor Thanas B.

Koeriers

Vanuit Athene zou Thanas B. leiding hebben gegeven aan een Nederlands koeriersnetwerk dat voor bijna een half miljard euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. Via een versleutelde telefoon stuurde Thanas B. zijn geldkoeriers, met name Haagse klusjesmannen, op pad. Onder andere glazenwassers, een schilder en een schoorsteenveger haalden verspreid in Nederland de enorme winsten uit de drugshandel op (‘picks’) of gaven het juist af (‘kicks’).

De zaak kwam twee jaar geleden aan het rollen na een tip van de FBI.

Hieronder de motivering van de rechtbank in de uitspraak: