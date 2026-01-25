Zeven jaar voor schietpartij met zwaargewonde in Medemblik

F. schoot op 16 september 2024 een man in zijn heup op een parkeerplaats aan de Overleek in Medemblik. Het slachtoffer van destijds 23 jaar uit de gemeente Medemblik, werd rond 23.00 ’s avonds vanuit een witte Volkswagen Golf beschoten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Laserpointer

Het slachtoffer werd vanuit de auto beschoten toen hij op de parkeerplaats met een groepje vrienden stond. De witte Golf kwam hard aangereden, waarna twee keer geschoten werd. Het slachtoffer en de anderen renden toen weg, waarna het slachtoffer zag dat de auto achter hem aan reed en de schutter vervolgens nog een keer met een vuurwapen met laserpointer schoot vanuit de auto.

Naast het zwaargewonde slachtoffer raakte ook een andere man uit het groepje lichtgewond aan zijn schouder.

Zwaar letsel

Het zwaargewonde slachtoffer liep zwaar beenletsel op. Hij kan zijn rechterbeen blijvend niet meer gebruiken en is de rest van zijn leven afhankelijk van een rolstoel en krukken.

De rechtbank gaat uit van poging tot doodslag op het eerste slachtoffer en ook het tweede slachtoffer en noemt het een geluk dat de twee niet dodelijk zijn getroffen.

Afpersing

Naast poging tot doodslag is Roché F. veroordeeld voor het bedreigen en afpersen van twee broers en hun vader voor 2000 euro in 2023. Ook is hij veroordeeld voor vuurwapenbezit, het bezit met ruim 60 gram cocaïne en het vernielen van de inboedel van de woning van zijn ex-vriendin.

Uit het strafblad van F. blijkt dat hij eerder door de kinderrechter is veroordeeld voor gewelds- en vermogensdelicten.