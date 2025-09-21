Zeven woningen in Vlissingen beschadigd door explosie, politie gaat uit van misdrijf
Bij een zware explosie aan de Bonenburg in Vlissingen zijn zaterdagnacht rond 02.30 meerdere woningen beschadigd geraakt. Een bewoner raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie gaat uit van een misdrijf en zoekt getuigen.
Gewonde
Veel buurtbewoners schrokken wakker door de enorme klap. Toen agenten in de straat aankwamen, troffen zij een grote ravage aan. In totaal raakten zeven woningen beschadigd, waarvan vier woningen zwaar beschadigd. Aan beide zijden van de straat waren bij woningen gevels beschadigd, dakpannen verschoven en ruiten gebarsten. Bij de woning die de meeste schade opliep, raakte een bewoner gewond door rondvliegend glas.
Het is nog onbekend hoe de explosie is ontstaan, maar uit onderzoek blijkt dat deze buiten de woningen is ontstaan.
De politie zoekt camerabeelden en getuigen die meer informatie hebben over de dader(s) en het incident.