Zevende cokevangst voor marineschip in drie maanden

Vier smokkelaars Een patrouillevliegtuig van Kustwacht Caribisch gebied seinde de Holland in over een snel varend verdacht bootje. De Holland sneed het vaartuig de pas af en stuurde snelle onderscheppingsvaartuigen (FRISC’s) erop af met gewapend marinepersoneel en agenten van de U.S. Coast Guard.

Door gericht te schieten op de motoren van het bootje kwam dat tot stilstand. De vier smokkelaars gooiden pakketten drugs overboord.

Verenigde Staten

De opvarenden en de drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De smokkelaars wacht vervolging in de Verenigde Staten.

Zr.Ms. Holland patrouilleert sinds begin september in het Caribisch gebied. Dit is de zevende drugsvangst sindsdien. De vorige onderschepping was 685 kilo, ook in november. In september werden enkele tonnen op zee in beslag genomen.

Het schip is sinds 2021 ieder jaar gedurende enige maanden in de regio. De Amerikaanse krijgsmacht coördineert vanuit Florida de permanente patrouillering op drugs door landen in het Caraïbisch gebied.

