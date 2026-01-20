Zieke man smokkelde cocaïne ‘voor niertransplantatie’

De 48-jarige S.V. werd op 27 september vorig jaar op luchthaven Hato aangehouden toen hij naar Brussel wilde vliegen. Hij bleek vijf kilo cocaïne op zijn lichaam te hebben geplakt, in een soort korset.

De verdachte heeft verteld 11.000 euro als beloning te krijgen voor het transport. Hij staat ook op de wachtlijst voor een transplantatie in Nederland.

De rechter besloot de zaak aan te houden tot in mei om te laten onderzoeken of detentie medisch verantwoord is.