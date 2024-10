Zigeunerkoning Kobus Lorsé veroordeeld voor moord op zijn schoonzoon

Kobus Lorsé (1945) noemt zich zigeuner. Hij is kettingroker en analfabeet, maar kan prima rekenen en zaken doen. In de jaren tachtig kijken politie en justitie met enig ontzag naar het uitgebreide netwerk van handelsfirma’s dat Lorsé vanaf zijn woonwagenkamp heeft weten op te zetten. Die bedrijven houden een stroom aan goederenverkeer op gang waartussen ook grote hoeveelheden drugs worden geparkeerd.

Al in de jaren tachtig heeft Lorsé een bedrijf in Suriname. Het drijft handel in hout en goud met onder meer Ronnie Brunswijk, die aan het hoofd staat van een groep boslandcreolen uit het oosten van Suriname. Aan de andere kant van de wereld is Lorsé verbonden met een netwerk van Pakistaanse hasjhandelaren waar ook Johan Verhoek, alias de Hakkelaar, en de Utrechter Bertus Kwarten mee werken.

In de jaren tachtig is er financieel veel mogelijk. Contante geldbedragen kunnen in landen als Luxemburg prima worden verwerkt. Lorsé laat door belastingadviseurs witwasconstructies opzetten. De enige grote zaak waar Kobus Lorsé voor veroordeeld wordt is een cocaïnesmokkel met Desi Bouterse en andere Surinaamse militairen. Dat gaat om een partij van 357 kilo cocaïne die is verstopt in bundels hout.

In het onderzoek voegt justitie anonieme informatie die Lorsé in verband brengt met verschillende liquidaties. Zo werd een lijfwacht van Lorsé doodgeschoten, die op het punt stond een kroongetuigedeal met justitie te sluiten. Justitie kon Lorsé echter niet voor moord vervolgen. Na zijn veroordeling voor de cocaïnesmokkel komt hij terecht in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (EBI) waar hij, met een verblijf van bijna zeven jaar, één van de langst zittende gevangenen wordt.

In juli 2014 ziet een voorbijganger een ingepakt lichaam drijven in een kanaal in de buurt van Breda. Het is het lijk van John Wassink uit Roosendaal, die daar samen met een compagnon een autohandel runde. Wassink was getrouwd met de dochter van Lorsé, maar de twee leefden al geruime tijd apart. In de woonwagen waar Wassink verbleef vindt de politie bloedsporen. De compagnon van Wassink komt die zomer vast te zitten op verdenking van moord op een Belg; eenmaal in het huis van bewaring beschuldigt hij Kobus Lorsé van de moord op Wassink. Lorsé was de avond van de verdwijning één van de laatsten die Wassink heeft gezien. De beschuldiging leidt tot groot tumult binnen de familie. Kobus Lorsé en zijn dochter besluiten naar buiten te treden met een groot interview in Panorama waarin ze uitleggen dat er juist reden is om de compagnon van Wassink te verdenken van de moord.

In maart 2015 arresteert de politie de 70-jarige Lorsé in de zaak van Wassink. In 2018 krijgt hij van de rechtbank een straf van 12 jaar opgelegd voor de moord op zijn schoonzoon. Hij gaat in hoger beroep. Maar dat proces zal nooit meer plaatsvinden. In juli 2019 overlijdt de ‘zigeunerkoning’ aan de gevolgen van longkanker.