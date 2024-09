25 september 2024

Zitting over vrijlating Antonio ‘Clyde’ van der P.

Volgende week vindt er een zitting plaats in de rechtbank in Assen over het uitstel van de voorwaardelijke vrijlating van Antonio van der P., die met zijn vriendin overvallen pleegde. Dat schrijf het AD woensdag. Het OM wil uitstel van de vrijlating.