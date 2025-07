12 juli 2025

Zoon El Chapo bekent schuld over grootschalige drugshandel

Ovidio Guzmán López, zoon van de beruchte Mexicaanse drugsbaron “El Chapo”, heeft vrijdag in de Verenigde Staten schuld bekend aan grootschalige drugsgerelateerde aanklachten en het gebruik van geweld om de controle over het kartel van zijn vader over te nemen. Hij is de eerste van El Chapo’s vier zonen die zich in een Amerikaanse rechtszaal schuldig verklaart.