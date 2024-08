Zoon El Chapo vrij in ruil voor ontvoering El Mayo?

Connect on Linked in

Het raadsel rond de gewelddadige ontvoering naar de Verenigde Staten van Sinaloa-drugsbaas Ismael “El Mayo” Zambada García (76) groeit. Want het Mexicaanse Openbaar Ministerie heeft in een verklaring vrijdag verband gelegd tussen de vrijlating in de Verenigde Staten van een zoon (foto) van de levenslang gestrafte “El Chapo” Guzmán en de ontvoering per vliegtuig van El Mayo naar de VS. Was de actie gevolg van een deal tussen de Amerikanen en de “Chapitos”, de zonen van Joaquín “El Chapo” Guzmán?

Levenslang

El Chapo is enige jaren geleden in de Verenigde Staten tot levenslang veroordeeld. Zijn zoons namen een deel van de activiteiten van het Sinaloa-drugskartel over.

“El Mayo” Zambada was na El Chapo de tweede man van Sinaloa, en al vele jarenlang voortvluchtig.

Binnen het Sinaloa-kartel was er sprake van toenemende spanning tussen de “Chapitos”, de zoons van El Chapo en de clan rond El Mayo.

El Paso

Halverwege juli was er het sensationele nieuws dat El Mayo op een vliegveld bij El Paso in de Verenigde Staten was aangehouden. Ook Joaquín Guzmán Lopéz (38), een van de zoons van El Chapo, werd in dat vliegtuig door de Amerikanen opgepakt.

Akkoordje

Vervolgens kwam naar buiten, door een verklaring van “El Mayo” via zijn advocaat in de Verenigde Staten, dat hij met geweld door Joaquín Guzmán Lopéz zou zijn ontvoerd en geboeid in het vliegtuig naar El Paso gestopt. Al eerder lekte naar buiten dat Joaquín Guzmán jarenlange contacten met de FBI had onderhouden.

Dat bracht de suggestie dat Joaquín Guzmán het middels de overdracht van El Mayo op een akkoordje had gegooid met de Amerikaanse autoriteiten.

Enkele dagen voor de aankomst van El Mayo in de VS blijkt broer Ovidio Guzmán te zijn vrijgelaten uit voorlopige hechtenis in de Verenigde Staten.

Bewijs

En nu komt het Mexicaanse Openbaar Ministerie met de mededeling over bewijs te beschikken dat de vrijlating van Ovidio Guzmán López in de Verenigde Staten ‘verband houdt’ met de arrestatie van Ismael “Mayo” Zambada. Wat voor bewijs dat zou zijn is niet medegedeeld.

Het Mexicaanse Openbaar Ministerie zegt niet op de hoogte te zijn van de huidige verblijfplaats of status van Ovidio Guzmán in de Verenigde Staten, waar hij in 2023 naar werd uitgeleverd op beschuldiging van drugshandel en het witwassen van geld.

Onenigheid

Mexicaanse media schrijven dat er grote onenigheid zou zijn tussen de president van Mexico, Andrés Manuel López Obrador, en de Verenigde Staten, onder meer over de ontvoering van El Mayo. Dat zou zijn gebeurd met medeweten van de Verenigde Staten, terwijl de Mexicaanse regering van niks wist.

