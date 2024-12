15 december 2024

Zoon kopstuk Kinahan-clan veroordeeld voor ondergrondse wapenstash

Twee mannen, waaronder de zoon van de Ierse maffiabaas Thomas “Bomber” Kavanagh, zijn donderdag in Engeland veroordeeld tot celstraffen van ruim drie jaar en bijna vijf jaar voor een ondergrondse wapenstash, die in april 2021 werd gevonden op het platteland in Noord-Ierland.